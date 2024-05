Barcellona, Laporta sconvolto dalla conferenza: Xavi può ‘saltare’

CalcioWeb

Il valzer di panchine entra nel vivo e una situazione in fase di evoluzione è quella in casa Barcellona. Il destino di Xavi Hernandez è tornato clamorosamente in dubbio. Secondo quanto riporta la radio catalana Rac1, il presidente Joan Laporta avrebbe deciso di esonerare l’allenatore dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione della trasferta vinta 2-0 ieri sera sul campo dell’Almeria.

Il tecnico ha sottolineato le difficoltà di competere con il Real Madrid in Spagna e con gli altri grandi club europei in Champions League per via dei problemi finanziari del Barcellona.

Prima del dietrofront il nome di Xavi era stato accostato anche alle panchine di Ajax e Milan, che nel frattempo hanno cambiato obiettivo contattando rispettivamente l’italiano Francesco Farioli del Nizza e il portoghese Paulo Fonseca del Lille.