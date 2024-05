Bayern Monaco, definito il futuro di Tuchel: l’annuncio in conferenza

CalcioWeb

Gli ultimi colloqui non hanno portato i frutti sperati: è finito il matrimonio tra Thomas Tuchel e il Bayern Monaco. La conferma è arrivata direttamente dall’allenatore.

“Questa è la mia ultima conferenza stampa alla Sabener Strasse. L’accordo di febbraio è ancora valido. Ci sono state altre discussioni, ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Quindi manteniamo l’accordo di febbraio”, ha detto il tedesco.

“Evidentemente è dura. Risultati come in Champions League contro Lazio, Arsenal e Real Madrid uniscono. I feedback delle ultime settimane sono stati la base per discutere. Ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Non faccio nomi o ragioni.”

Il bilancio

“Se dovessi analizzare la stagione in una frase, potrei ovviamente dire che una stagione senza titolo con il Bayern non è soddisfacente”, ha detto. “La stagione di Champions League è stata perfetta fino all’87’ a Madrid. Vale la pena guardare la stagione in modo differenziato. Abbiamo il diritto di uscire da questi 15 mesi a testa alta”.

“Era chiaro a tutti noi fin da febbraio che il capitolo stava per finire. La scorsa settimana è stata turbolenta. È importante mantenere l’attenzione sulla partita di domani e portarla a una conclusione adeguata”, ha concluso Tuchel.