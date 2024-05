Bayern Monaco, retroscena sul rifiuto di Rangnick: “se solo avessi voluto…”

CalcioWeb

L’allenatore della nazionale austriaca Ralf Rangnick ha detto di aver ascoltato il suo cuore e il suo istinto quando ha rifiutato l’offerta per diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco dopo gli Euro 2024 in Germania. Ha sottolineato di aver dedicato molto tempo ed energie alla squadra austriaca per due anni e di aver lavorato duramente per la sua posizione. “Non volevo metterlo a repentaglio in nessun caso“, ha detto annunciando la sua squadra per Euro 2024.

Rangnick era un’opzione per il Bayern per sostituire l’allenatore uscente Thomas Tuchel, ma l’ex allenatore dell’RB Lipsia ha deciso di restare in Austria, dove ha un contratto fino al 2025. Il Bayern è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. È quanto riportato dall’agenzia di notizie “AdnKronos”.

La decisione, tuttavia, non è stata facile da prendere, ha detto Rangnick. “Se avessi voluto farlo, sarei diventato l’allenatore del Bayern Monaco“, ha detto. “Ecco perché mi sono fidato del mio istinto, ho ascoltato il mio cuore e ho deciso di andare avanti e restare qui. Dal mio punto di vista, è stata la decisione giusta“. Rangnick ha scelto 29 giocatori nella sua rosa, che sarà ridotta al massimo consentito di 26 uomini per gli Europei. La squadra si preparerà per la competizione con le amichevoli contro la Serbia il 4 giugno e la Svizzera quattro giorni dopo.

La grande assenza sarà il veterano David Alaba. Il difensore è attualmente infortunato e non recupererà in tempo per il torneo del 14 giugno-14 luglio. Rangnick ha detto, tuttavia, che Alaba si unirà alla squadra in Germania come “capitano non giocatore” per fornire supporto fuori dal campo. “Ho avuto un dialogo intenso con David nelle ultime settimane. Ha sottolineato che è suo grande desiderio essere ancora coinvolto. Ecco perché sono molto felice che sarà possibile dopo buone discussioni con il suo club, il Real Madrid“, ha detto Rangnick. L’Austria inizierà gli Europei del 2024 contro la Francia il 17 giugno prima di affrontare anche Polonia e Olanda nel Gruppo D.