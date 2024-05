Chi è Benedetta, la bellissima fidanzata che ha baciato Calafiori in diretta tv | FOTO

CalcioWeb

Riccardo Calafiori è uno dei protagonisti principali della cavalcata vincente del Bologna. Il difensore classe 2002 è stato autore di una prestazione eccezionale nella sfida della 37ª giornata del campionato di Serie A contro la Juventus (3-3 il risultato finale). Al fischio finale non è passato inosservato il siparietto con la fidanzata.

Il giovane difensore ha sbloccato il match in avvio e poi si è esaltato con un gol da stropicciarsi gli occhi per il momentaneo 3-0. Si tratta di un difensore centrale di piede sinistro, in grado di giocare anche nel ruolo di terzino. E’ bravo tecnicamente e in fase di impostazione. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Roma, Genoa e Basilea. E’ nel giro della Nazionale.

Il siparietto con Benedetta

Il calciatore del Bologna è legatissimo alla sua fidanzata Benedetta. La ragazza è comparsa all’improvviso mentre Calafiori rispondeva alle domande della giornalista Giorgia Rossi. Poi la coppia si è lasciata andare ad un bacio.

Benedetta è una modella. Sui social la coppia si scambia tante promesse e un tatuaggio ha attirato l’attenzione dei fan: “sentimento d’amore” in giapponese. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della bellissima Benedetta.