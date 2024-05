Bologna, il momento dei ringraziamenti: messaggio d’addio di Thiago Motta

CalcioWeb

Sono ore calde in casa Bologna dopo la notizia ufficiale dell’addio di Thiago Motta al club rossoblù. La squadra ha festeggiato la storica qualificazione alla prossima Champions League e l’ex centrocampista è stato uno dei protagonisti principali della cavalcata del club.

In attesa dell’ultima partita di campionato contro il Genoa, il tecnico ha deciso di uscire allo scoperto attraverso una nota all’Ansa: “in questi due anni abbiamo vissuto insieme un ciclo di grande crescita per tutti, per me, per i ragazzi e per la società. Sono fiero di aver portato il Bologna in Champions senza mai tradire la nostra filosofia di gioco e la grande passione dei tifosi”.

I ringraziamenti

“Ringrazio il presidente Joey Saputo. Ringrazio tutti i miei calciatori che in queste due stagioni hanno aderito alla nostra idea di calcio, impegnandosi fin dal primo giorno. Ringrazio tutte le persone che lavorano per questo club. Ringrazio Bologna e i bolognesi perché mi hanno reso un uomo felice”, conclude Thiago Motta.