Cagliari, caccia al sostituto di Ranieri: tre nomi in corsa

Il Cagliari inizia a muoversi sul fronte allenatore dopo la notizia ufficiale dell’addio di Claudio Ranieri. Il nome in cima alla lista per il sostituto è quello di Ivan Juric, allenatore del Torino in lizza anche per la panchina dell’Atalanta in caso di addio con Gasperini.

L’alternativa si chiama Marco Baroni, protagonista di un rendimento eccezionale sulla panchina dell’Hellas Verona. In corsa anche Davide Nicola, soprattutto nell’eventualità della cessione in Serie B dell’Empoli.

Le ultime di calciomercato

Con la valigia in mano Gaetano, Petagna, Oristanio e Shomurodov: torneranno ai club di appartenenza. Per il resto tanti dubbi: dalle possibili conferme dei più esperti Mina, Pavoletti, Lapadula, Viola e del terzo portiere Aresti.

Offerte per Dossena e Luvumbo. Ufficiale l’addio del centrocampista Nandez.