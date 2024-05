Calciomercato Cagliari, si separano le strade con Nandez: colpo di scena sul futuro

CalcioWeb

E’ finita l’avventura di Nahitan Nandez al Cagliari. Il centrocampista uruguaiano lascia il club sardo dopo cinque stagioni in rossoblù. ““Esta es tu casa”. In una calda giornata di agosto, estate 2019, il Cagliari accoglieva così Nahitan Nandez da Maldonado, giovane calciatore che arrivava nell’Isola nel solco della grande tradizione uruguaiana. Ad accoglierlo all’aeroporto tutto il calore del popolo rossoblù, un’onda travolgente, l’abbraccio di chi lo aveva già eletto a beniamino e come adottato. “È una sensazione particolare, da subito mi avete fatto sentire uno di voi, è stato come sentirsi a casa”, confiderà in seguito.

Pronti, via, subito in campo a dar battaglia. Condottiero vero, trascinatore, uno come lui lo vorresti sempre al tuo fianco. Nelle sue 165 presenze in rossoblù – condite da 6 gol e 18 assist – Nandez non si è mai risparmiato: esterno alto o basso, impiegato a destra o a sinistra, come centrale o interno in mediana. Un “tuttocampista” instancabile, sempre pronto a macinare chilometri su chilometri, andare a contrastare ogni avversario, a fare quella corsa in più per aiutare il proprio compagno.

Momenti belli, gioie: c’è sempre il suo contributo nel raggiungimento degli obiettivi di squadra. Come quando a Napoli, il 2 maggio 2021, a tempo scaduto, segna la rete del pareggio, fondamentale per la salvezza. Ma anche giornate buie e tristi: un anno dopo le lacrime di Venezia, un pianto a singhiozzo, inconsolabile. “Ma io resto, ritorniamo insieme in Serie A”. In prima fila a guidare la risalita: un traguardo raggiunto appena undici mesi più tardi. Una gioia incontenibile, come domenica scorsa, nel pomeriggio di Reggio Emilia con la conquista della salvezza. Ieri sera l’abbraccio della “sua” gente, inglobato all’interno della Curva. “È per tutti voi, che mi avete fatto sentire parte di tutto questo, di questa meravigliosa Terra, io mi sento sardo”. Amarsi ancora e dirsi addio. Ma in fondo è soltanto un arrivederci”, si legge sul sito del Cagliari.

La nuova squadra

Colpo di scena sul futuro di Nandez: il centrocampista ha deciso di lasciare l’Italia e il campionato di Serie A. Sfuma così il passaggio alla Roma. Il centrocampista giocherà in Arabia Saudira, all’Al Quadisya.