“Chievo is back”, Pellissier acquista il marchio del club: la cifra

Il grande ritorno del Chievo dopo anni di anonimato. Sergio Pellissier, ex attaccante, ha annunciato la notizia con una frase e una foto dello stemma del club: “Chievo is back”. A tre anni dall’esclusione dal campionato e due dal fallimento, il Chievo tornerà a giocare in un campionato nazionale, al momento la Serie D.

L’ex attaccante ha vinto l’asta per rilevare tutti i marchi relativi al Chievo Verona per 100mila euro. Tre anni fa era ripartito con una nuova società, la Clivense, arrivata in Serie D dopo aver acquistato il titolo di Eccellenza e vinto il campionato.