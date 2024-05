L’ex Stromberg esalta l’Atalanta: “ora tutti conoscono questo club”

CalcioWeb

Due finali (una di Coppa Italia e una di Europa League) e un finale di campionato ancora in grado di regalare soddisfazioni: l’Atalanta si prepara ad un rush finale scoppiettante con l’obiettivo di raggiungere il massimo risultato.

“E’ veramente un momento speciale. Oggi tutti sanno cos’è l’Atalanta. Una conferma del genere in Europa è sorprendente, grazie a Gasperini e la famiglia Percassi”. Sono le parole dell’ex calciatore dell’Atalanta Glenn Stromberg all’arrivo alla stazione termini del trofeo della Coppa Italia.

“Per Bergamo essere in due finali è già come aver vinto un titolo. Gasperini chiede tanto ai calciatori e loro portano tanta energia in campo – prosegue Stromberg-. L’Atalanta è una squadra che rischia ma che regala anche spettacolo”, conclude.