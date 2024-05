“Non toccherò la racchetta per un po'”, Sinner l’infortunio è serio: Roland Garros a rischio

CalcioWeb

L’infortunio di Jannik Sinner è serio e non va sottovalutato. Il tennista italiano, alle prese con un problema all’anca, non giocherà gli Internazionali d’Italia 2024 nei quali, il pubblico di Roma, era pronto ad accoglierlo come una superstar. Sinner ha indetto una conferenza stampa per fare chiarezza su quanto accaduto

“Prima del torneo stavo meglio, a Madrid in alcuni giorni avevo fastidio, altri no. Era una situazione strana, sentivo che qualcosa non andava. Dopo Khachanov – spiega Sinner in merito all’infortunio – abbiamo fatto una risonanza e poi fatto altri esami a Monaco. È stata una decisione non facile, per me era un torneo importante, il più speciale di tutto l’anno. Faccio 23 anni tra poco e spero di avere almeno altri 10 anni per giocare qui“.

L’infortunio di Sinner fa optare per la strada della cautela. Se necessario, potrebbe arrivare anche un forfait al Roland Garros. “Certi infortuni si possono prevenire, altri no. A Montecarlo il corpo era un po’ stanco. Poi a me piace giocare quindi vorrei fare tutti i tornei… Impareremo anche da questo. Decideremo che cure fare, non toccherò la racchetta per un po’. Parigi lo giocherò solo se sono al 100 per cento. Se non starò al massimo mi fermerò ancora. Non voglio buttare tre anni di carriera per essermi curato male“, ha concluso.