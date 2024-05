Inter, spettacolo ‘stellare’ a San Siro: la coreografia fantastica contro la Lazio | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Inter e Lazio sono in campo per il match della 37ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si è laureata Campione d’Italia con ampio margine e punta al bottino pieno nelle ultime due giornate. La compagine di Igor Tudor è in lotta per un posto in Europa.

Lo stadio San Siro regala un colpo d’occhio eccezionale. I tifosi dell’Inter sono stati protagonisti di una coreografia da stropicciarsi gli occhi per omaggiare la squadra Campione d’Italia: tutto lo stadio è stato colorato con cartoncini tricolori, il numero 20, le due stelle e la scritta ‘Campioni d’Italia’. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

