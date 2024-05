Una ‘Dea’ da Champions! 0-2 al Lecce: l’Atalanta ottiene la qualificazione matematica | CLASSIFICA

CalcioWeb

Gasperini lo aveva detto, tra il serio e il faceto: per evitare le polemiche sul recupero di Fiorentina-Atalanta, calendarizzato a fine campionato, i bergamaschi avrebbero provato a chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League entro la stagione regolare. Detto fatto. Con una giornata di anticipo sul finire della stagione, l’Atalanta è matematicamente qualificata alla prossima Champions League.

Ennesima prova straordinaria per gli orobici che, nonostante il ko in finale di Coppa Italia e l’imminente finale di Europa League, mantengono la barra dritta e superano un buon Lecce per 0-2. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, complice una buona gara dei salentini, prima De Ketelaere e poi Scammaca mettono in ghiaccio i tre punti. Atalanta 5ª a quota 66, un punto in meno di Bologna e Juventus che si affronteranno lunedì e a +6 sulla Roma che, anche se dovesse chiudere a fine stagione a pari punti con i bergamaschi, resterebbe sotto per gli scontri diretti.

Adesso testa alla finale di Europa League contro il Leverkusen Campione di Germania e ancora imbattuto in stagione: un’altra finale per scrivere la storia.

Classifica Serie A

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 67 Atalanta 66 Roma 60 Lazio 59 Fiorentina 54 Napoli 52 Torino 50 Genoa 46 Monza 45 Lecce 37 Verona 34 Cagliari 33 Udinese 33 Frosinone 32 Empoli 32 Sassuolo 29 Salernitana 16