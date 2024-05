‘Manita’ City, 4 li fa Haaland: prova di forza contro i Wolves, Arsenal avvertito! | CLASSIFICA

CalcioWeb

Se l’Arsenal ne fa 3 al Bournemouth, il Manchester City risponde con un netto 5-1 al Wolverhampton. La sfida in vetta alla Premier League si gioca a suon di vittorie, gol e prove di forza. ‘Gunners’ e ‘Sky Blues’ continuano nel loro percorso di vittorie che, probabilmente, durerà fino a fine stagione e renderà le fasi finali del campionato inglese combattute ed emozionanti.

Ogni errore può essere fatale e quindi il City decide di sguinzagliare la miglior versione di Haaland per assicurarsi i tre punti già nel primo tempo: tre gol in 45 minuti, 2 su rigore, per il cyborg norvegese che praticamente chiude già la pratica Wolves prima dell’intervallo. Nella ripresa Hwang Hee-Chan prova ad accorciare le distanze, ma ancora Haaland e Alvarez arrotondano il punteggio sul 5-1. Chiaro segnale all’Arsenal: sarà un finale di stagione tutto da vivere: il Manchester City è a -1 con una partita da recuperare.

Classifica Premier League

Arsenal 83

Manchester City 82

Liverpool 75

Aston Villa 67

Tottenham 60

Manchester United 54

Newcastle 53

Chelsea 51

West Ham 49

Bournemouth 48

Wolves 46

Brighton 44

Fulham 43

Crystal Palace 40

Everton 37

Brentford 35

Nottingham Forest 26

Luton 26

Burnely 24

Sheffield 16