Marsiglia, effetto Velodrome: in trasferta il rendimento è da penultimo posto!

CalcioWeb

L’attesa è quasi finita. Si avvicina Atalanta-Marsiglia, sfida valevole per il ritorno della semifinale di Europa League. La squadra di Gasperini è ad un passo dalla storia: il club nerazzurro, infatti, non ha mai disputato una finale a livello europeo.

L’Atalanta è forte del risultato dell’andata in Francia (1-1 con gol di Scamacca e Mbemba) ma la qualificazione è ancora in bilico. Il club nerazzurro è stato protagonista di un percorso eccezionale in campionato e anche in ambito internazionale è sempre più una garanzia per tutto il calcio italiano.

Marsiglia, il rendimento dai due volti

Il percorso del Marsiglia tra Ligue 1 e Europa League è stato dai due volti: eccezionale in casa, disastroso in trasferta. In campionato al Velodrome i biancazzurri hanno conquistato 33 punti in 16 partite (9 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta), 28 gol fatti e 12 subiti. In Ligue 1 solo il Lille ha collezionato un numero superiore di punti (36).

Fuori casa il rendimento del Marsiglia è disastroso, addirittura da penultimo posto in Ligue 1. In 15 partite la squadra biancazzurra ha collezionato appena 11 punti con 2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, 19 gol fatti e 26 subiti.

In Europa la situazione è leggermente migliorata ma contro squadre molto inferiori soprattutto nella prima parte della fase a gironi di Europa League. Dopo l’eliminazione ai turni preliminari di Champions League contro il Panathinaikos (1-0 in Grecia e 2-2 Francia), il percorso lontano dal Velodrome è stato dai due volti. In Europa League sono arrivati i pareggi contro Ajax e Shakhtar, la vittoria contro l’AEK e le sconfitte contro Villarreal e Benfica.

Nel corso della stagione 2023/2024, il Marsiglia ha vinto solo quattro volte in trasferta (due volte in Ligue 1, una volta in Europa League contro l’AEK e una volta in Coppa di Francia contro il modesto Thionville). Un’occasione da sfruttare al massimo per la squadra di Gasperini contro un avversario alla portata soprattutto in trasferta.