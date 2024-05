Mourinho al Benfica? La risposta dello Special One è esilarante

CalcioWeb

José Mourinho è alla ricerca di una nuova squadra dopo l’esonero dalla Roma e continuano a circolare notizie anche a sorpresa. Lo Special One è tornato in Portogallo per prendere parte a un evento e una risposta non è passata inosservata.

“Il Benfica? Non fatemi questa domanda, non mi piace”, la risposta di Mourinho, ex del Porto ma anche, nel 2000 e per sole 9 partite, del Benfica. “Per prima cosa, nel calcio non sono mosso da certi sentimenti. Per seconda, non mi piace parlare di certe cose se un determinato club ha già un allenatore. Mi sono sempre tenuto lontano da certi comportamenti poco etici e quindi certe domande mi rovinano il fine settimana“.

Il commento sul Chelsea

“A Londra vivo a due minuti dallo stadio del Chelsea, è così vicino che si sentono bene le grida quando loro segnano un gol. Ma da quando il pubblico ha cominciato a cantare il mio nome, io ho smesso di andare e vado in altri stadi, in quello del Chelsea non vado più. Da casa mia qui allo stadio Da Luz (quello del Benfica ndr) ci vogliono invece dai 20 ai 30 minuti, e ho amici con palchi vip dove sono stato due o tre volte. Poi (i giornalisti ndr) hanno cominciato a farmi certe domande, e quindi non vado più, mi hanno ‘sporcato’ la vita”, conclude lo Special One.