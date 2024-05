Nainggolan punge: “tra Dimarco e Theo Hernandez? Scelgo…”

CalcioWeb

Intervistato a “Controcalcio TV”, Radja Nainggolan, ex centrocampista di caratura internazionale, con un passato significativo in squadre come la Roma e l’Inter, ha condiviso la sua visione riguardo il confronto tra due dei più brillanti terzini sinistri della Serie A: Theo Hernandez del Milan e Federico Dimarco dell’Inter.

Quando gli è stato chiesto se ci fosse un giocatore del Milan che potrebbe trovare spazio come titolare nell’Inter di Simone Inzaghi, la discussione si è subito focalizzata sul duello tra Theo Hernandez e Dimarco. La scelta del “Ninja” è ricaduta su Dimarco, al quale ha attribuito un rendimento straordinario: “tra Theo Hernandez e Dimarco, scelgo il nerazzurro perché fa 80 assist, 10 gol e in una squadra che vince lo scudetto prendo lui“.

Nonostante l’enfasi posta da Nainggolan sulle prestazioni di Dimarco, un’analisi delle statistiche stagionali mostra una realtà leggermente diversa. Theo Hernandez ha, infatti, dimostrato di essere un pilastro fondamentale per il Milan, contribuendo con 5 gol e 10 assist alla stagione rossonera. Dimarco, che opera come esterno in un centrocampo a cinque, ha totalizzato un bottino leggermente inferiore di 6 gol e 8 assist.