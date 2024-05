Nuovo allenatore Milan, occhio a Fonseca: perchè piace, la concorrenza e una rivale

CalcioWeb

Continua la telenovela estiva sulla panchina del Milan. Stefano Pioli è ai saluti al termine della stagione e i rossoneri sfogliano la margherita per decidere chi sarà il nuovo allenatore. Fra i tanti nomi accostati al Milan, quello di Paulo Fonseca è sempre rimasto presente, seppur in secondo piano. Eppure, oggi, sempre il candidato più serio a guidare il Milan nella prossima stagione.

Nuovo allenatore Milan: tanti nomi, ma poi…

Tanti i nomi accostati al Milan ma la realtà dice che: Lopetegui è stato scartato dopo il moto popolare dei tifosi; De Zerbi ha una clausola da 15 milioni, costa quanto un rinforzo di mercato; Conte è troppo ‘ingombrante’; Thiago Motta non è detto che lasci Bologna e, se dovesse andar via, la Juventus è in pole; Gallardo non convince a causa della sua inesperienza in Europa; Conceicao resta un candidato interessante, ma ha rinnovato con il Porto e liberarsi non sarebbe così facile.

Al termine della Ligue 1, dopo aver confermato il piazzamento Champions del Lille, Fonseca potrebbe decidere di lasciare il club francese per accettare la corte del Milan. Fonseca piace al Milan per lo stile di gioco (continuerebbe nel solco di Pioli), è elegante dentro e fuori dal campo, il suo ingaggio e le sue richieste di mercato sono in linea con quelle della società, conosce già il campionato italiano dopo la sua esperienza alla Roma.

La difficoltà? Il prepotente inserimento del Marsiglia che vorrebbe il tecnico lusitano alla guida della squadra: ricco contratto e ampia autonomia di scelta sarebbero le proposte. In caso di indecisione nell’affondo da parte si Ibra e co., l’ex Roma potrebbe restare in Francia e il Milan dovrebbe continuare i casting.