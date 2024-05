Il Napoli ha scelto Pioli, De Laurentiis convinto: i dettagli dell’offerta

CalcioWeb

I destini di Stefano Pioli e del Napoli potrebbero incrociarsi presto e proseguire insieme trovando, nelle difficoltà comuni, una nuova ambizione per ripartire nel miglior modo possibile. L’avventura del tecnico al Milan è ormai arrivata ai titoli di coda, da qualche settimana i rossoneri hanno fatto partire il casting per il nuovo allenatore con Conceicao che sembra in pole.

Il Napoli, dal canto suo, sta vivendo una stagione pessima, al polo opposto della grande gioia provata l’anno passato per lo Scudetto vinto. Ecco quindi che, tanto Pioli, quanto il Napoli, vogliosi di risollevarsi, potrebbero decidere di farlo insieme.

Il nuovo allenatore del Napoli: la scelta di De Laurentiis

Stefano Pioli sembra essere il candidato numero uno per ricoprire il ruolo di nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis è un suo grande estimatore e ha pronta un’offerta in linea con quella presentata a Luciano Spalletti: biennale con opzione per una terza stagione a 3 milioni l’anno più bonus. Cifra inferiore dai 4.5 milioni percepiti al Milan ma che potrebbe aumentare con una buonuscita che il Milan potrebbe concedere al tecnico che ha ancora un anno di contratto. Questo il nodo principale da sciogliere.