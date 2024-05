Chiedeva link ai follower, ora trascina il Real Madrid: chi è Joselu, il cognato di… Carvajal

CalcioWeb

Il Real Madrid è ai piedi di un calciatore. Vinicius? No. Bellingham? No. Rodrygo? No. Modric? No. Joselu? Sì. I Blancos volano in finale di Champions League e l’attaccante spagnolo è stato il grande protagonista della vittoria in rimonta contro il Bayern Monaco.

Dopo il 2-2 dell’andata, la situazione in Spagna rischiava di compromettersi con il vantaggio tedesco firmato dalla magia di Alphonso Davies. All’81’ Carlo Ancelotti si gioca una mossa della disperazione: Joselu. Lo spagnolo si dimostra una riserva di lusso e in pochi minuti ribalta la situazione: all’88’ firma il pareggio e in pieno recupero fa esplodere il pubblico di casa con il gol del definitivo 2-1.

Chi è Joselu

José Luís Sanmartín Mato, meglio conosciuto come Joselu è un calciatore spagnolo classe 1990. Nato a Stoccarda, in Germania, all’età di 4 anni si è trasferito in Spagna. Si tratta di un classico attaccante da area di rigore, forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e con un ottimo fiuto per il gol.

La carriera da calciatore è stata un po’ al di sotto delle aspettative ed è decollata troppo tardi. Cresciuto nelle giovanili del Celta Vigo, la prima vera esperienza è stata con la prima squadra di club spagnolo. Passa al Real Madrid e gioca per il secondo club di Madrid. Le esperienze successive sono altalenanti: dall’Hoffenheim al Francoforte, dall’Hannover allo Stoke, dal Deportivo al Newcastle non riesce mai veramente ad imporsi. Passa all’Alaves e si dimostra finalmente un ottimo attaccante anche sotto l’aspetto realizzativo. La stagione successiva all’Espanyol è quella della definitiva consacrazione. Passa al Real Madrid e si dimostra un calciatore prezioso a partita in corso. Il resto è storia…

Le curiosità fuori dal campo

Il passaggio di Joselu al Newcastle aveva portato un po’ di scetticismo nell’ambiente bianconero e il suo acquisto era stato paragonato a quello di una buona auto non troppo veloce: “è come quando compri una macchina. Se non hai troppi soldi, ne prendi una cha fa il suo ma che non è così spettacolare”, la parole di Benitez, ex allenatore dei Megpies.

Joselu è il cognato di… Carvajal, il suo compagno di squadra al Real Madrid. I calciatori dei Blancos, infatti, sono sposati con due sorelle gemelle, Melanie e Daphne Canizares.

Melanie e Daphne Canizares sono nate a Maiorca. La prima è un’assistente di volo, modella e specializzata nell’organizzazione di matrimoni ed eventi. La seconda è un’influencer ed è specializzata in moda.

La richiesta poco… legale

“Alguien me puede dar un link bueno para ver el madrid?”. Nell’agosto del 2012, appena ceduto all’Hoffenheim, Joselu chiedeva il link per seguire a distanza proprio il Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona. “Qualcuno può darmi un buon link per vedere il Madrid?”, è la traduzione della richiesta dell’attaccante. Adesso la situazione si è ribaltata: sono gli altri a seguire Joselu in streaming…