Risultati Playoff Serie C: colpo Benevento, fuori la Juventus | TABELLONE

Conclusa la seconda fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Verdetti sempre più importanti nella postseason della terza serie che si spinge sempre più nelle fasi più calde. Si ferma la corsa del Catania battuto 2-1 dall’Avellino che passa il turno nonostante la sconfitta per 0-1 all’andata.

Fuori anche la Juventus U23 nel doppio pareggio contro la Carrarese (2-2 questa sera, 1-1 all’andata). Doppia vittoria per il L. R. Vicenza che batte per 0-1 il Padova dopo il 2-0 dell’andata. Basta il pareggio a reti bianche al Benevento per eliminare la Torres e qualificarsi alle Final Four.

Risultati Playoff Serie C seconda fase Nazionale

Avellino -Catania 2-1 (andata: Catania-Avellino 1-0)

Carrarese -Juventus U23 2-2 (andata: Juventus U23-Carrarese 1-1)

Padova- L.R. Vicenza 0-1 (andata: L.R. Vicenza-Padova 2-0)

Torres-Benevento 0-0 (andata: Benevento-Torres 1-0)

Tabellone Final Four Playoff Serie C

Avellino – L.R. Vicenza

Juventus U23-Benevento