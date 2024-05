Roland Garros, Sinner asfalta Eubanks nel primo turno: il prossimo avversario

CalcioWeb

Jannik Sinner ha recuperato dal problema fisico e si candida ad un ruolo da grandissimo protagonista al Roland Garros. E’ andato in scena il primo turno contro Christopher Eubanks e la vittoria finale non è stata mai in discussione.

L’azzurro si imposto in tre set e in poco più di due ore. Sinner controlla il primo set e vince 3-6, poi si conferma anche nel secondo con lo stesso risultato. Nel terzo set si registra una leggera reazione dello statunitense ma non basta per riaprire il match. Sinner chiude 4-6 e nel secondo turno dovrà vedersela contro il francese Richard Gasquet.