Roma, il pareggio contro la Juve fa male: la corsa Champions si complica | CLASSIFICA

Lukaku chiama, Bremer risponde. Si è concluso anche il posticipo serale della 35ª giornata del campionato di Serie A tra Roma e Juventus. Si sono affrontate due squadre ancora in corsa per obiettivi importanti: i bianconeri per la qualificazione matematica in Champions e per avvicinare il secondo posto del Milan, i giallorossi per confermarsi al quinto posto valido per l’accesso Champions.

La partita allo stadio Olimpico si è conclusa sul risultato di 1-1 con un botta e risposta nel primo tempo: al 15′ è Lukaku a sfruttare una disattenzione della difesa bianconera, al 31′ un ottimo inserimento di testa di Bremer sigla il definitivo pareggio.

A partire dal sua prima stagione in A (2019/20), il brasiliano è il difensore che ha segnato più reti di testa nei cinque maggiori campionati europei: 13 (compresi gli ultimi sette di fila), almeno due più di qualsiasi altro pari ruolo nel periodo.

La situazione della Roma

Il pareggio potrebbe costare caro alla Roma nella corsa Champions League. La squadra di Daniele De Rossi si conferma al quinto posto con 60 punti, a -4 dal quarto posto occupato dal Bologna. L’Atalanta è distante 3 punti ma con due partite da recuperare e potenzialmente a +3 sui gialorossi. Lo scontro diretto della prossima settimana potrebbe rappresentare l’ultima spiaggia per i giallorossi.

Atalanta-Roma

Roma-Genoa

Empoli-Roma

La classifica

Inter 89 Milan 71 Juventus 66 Bologna 64 Roma 60 Atalanta 57 Lazio 56 Fiorentina 50 Napoli 50 Torino 47 Monza 45 Genoa 42 Lecce 37 Verona 34 Cagliari 33 Frosinone 32 Empoli 32 Udinese 29 Sassuolo 29 Salernitana 15