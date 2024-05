Sassuolo in Serie B! Colpo Frosinone, finale folle in Udinese-Empoli: ultima giornata da brividi | CLASSIFICA

CalcioWeb

Dopo la Salernitana, anche il Sassuolo retrocede in Serie B. Dopo il ko del lunch match contro il Cagliari, le speranze erano ridotte al lumicino: per una flebile speranza di allungare la stagione, almeno fino all’ultima giornata, gli emiliani avrebbero dovuto sperare in una doppia sconfitta di Frosinone ed Empoli che hanno raccolto rispettivamente 3 e 1 punto.

Colpaccio dei ciociari a Monza: Cheddira segna la rete che vale tre punti preziosissimi in virtù dell’ultima giornata in cui il Frosinone affronterà l’Udinese con 1 punto di vantaggio e due risultati utili su tre.

I bianconeri agguantano l’1-1 e un punto clamoroso nel concitato finale della gara contro l’Empoli: Niang firma il vantaggio dei toscani su rigore, al 104′ Samardzic pareggia i conti, nuovamente dal dischetto del rigore. Tutto rimandato all’ultima giornata per il terzo verdetto in zona retrocessione.

Calendario 38ª Giornata di Serie A

Di seguito le partite dell’ultimo turno di Serie A: spicca lo scontro salvezza Frosinone-Udinese, Empoli e Verona (se non dovesse vincere in questa giornata) dovranno fare punti contro Roma e Inter per evitare la retrocessione

Atalanta-Torino

Cagliari-Fiorentina

Empoli -Roma

-Roma Frosinone-Udinese

Genoa-Bologna

Juventus-Monza

Lazio-Sassuolo

Milan-Salernitana

Napoli-Lecce

Verona-Inter

Classifica Serie A

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 67 Atalanta 66 Roma 60 Lazio 59 Fiorentina 54 Torino 53 Napoli 52 Genoa 46 Monza 45 Lecce 37 Cagliari 36 Frosinone 35 Verona 34 Udinese 34 Empoli 33 Sassuolo 29 Salernitana 16