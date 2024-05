Sassuolo e Verona ko, lotta salvezza clamorosa: Lecce-Udinese diventa un caso | CLASSIFICA

CalcioWeb

La lotta per la salvezza in Serie A si preannuncia a dir poco clamorosa. In una giornata importantissima per le squadre che provano a evitare la Serie B, non è arrivata, fin qui, nemmeno una vittoria. Dopo i rovinosi ko di Frosinone (0-5 contro l’inter) e Cagliari (5-1 contro il Milan), sono arrivate la sconfitta dell’Empoli (2-0 contro la Lazio) nel lunch match e quelle di Sassuolo e Verona nel pomeriggio.

I neroverdi, avanti con il rigore di Pinamonti, sono stati rimontati dal Genoa che ha ribaltato il punteggio grazie al gol di Badelj e all’autogol di Kumbulla. Gli Scaligeri, avanti 1-0 grazie al gol di Swiderski e matematicamente salvi, hanno subito le reti di Savva e Pellegri che in 5 minuti hanno trasformato la gioia per la salvezza in un incubo. Il Sassuolo resta penultimo a quota 29, il Verona è 14° a quota 34 con 4 punti sull’Udinese.

Proprio la sfida Lecce-Udinese diventa un caso alquanto polemico. I bianconeri giocheranno lunedì contro il Lecce già matematicamente salvo dopo il ko del Cagliari di sabato sera: in caso di vittoria l’Udinese supererebbe Empoli e Frosinone agganciando il Cagliari a quota 33. Punti preziosissimi per Lucca e compagni che nelle ultime due giornate dovranno affrontare Empoli e Frosinone.

Il calendario delle ultime 2 giornate di Serie A in zona salvezza

37ª Giornata

Monza-Frosinone

Salernitana-Verona

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Empoli

38ª Giornata

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Roma

Frosinone-Udinese

Lazio-Sassuolo

Verona-Inter

La classifica di Serie A

Inter 92 Milan 74 Bologna 67 Juventus 66 Atalanta 60 Roma 60 Lazio 59 Napoli 51 Fiorentina 50 Torino 50 Genoa 46 Monza 45 Lecce 37 Verona 34 Cagliari 33 Frosinone 32 Empoli 32 Udinese 30 Sassuolo 29 Salernitana 15