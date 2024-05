Serie B, facciamo chiarezza sulla corsa salvezza: il Bari è in vantaggio sull’Ascoli

CalcioWeb

Facciamo chiarezza sulla corsa salvezza nel campionato di Serie B, a 90 minuti dal termine. La 37ª giornata del torneo cadetto ha regalato importanti indicazioni per le zone basse: la Feralpisalò è ufficialmente in Serie C e si aggiunge al Lecco. Il Bari ha strappato un punto sul campo del Cittadella e l’Ascoli ha fermato la corsa del Palermo sul 2-2.

Lo scatto più importante verso l’obiettivo è stato effettuato dalla Ternana, in grado di vincere contro il forte Catanzaro. Pareggio dello Spezia sul campo del Cosenza. Salvo il Modena dopo il pareggio contro il Como.

La situazione del Bari

La posizione di classifica del Bari è molto complicata ma la situazione non è ancora compromessa. La squadra di Giampaolo occupa attualmente la 17ª posizione con 38 punti ed è in vantaggio sull’Ascoli per gli scontri diretti (1-0 al San Nicola e 2-2 in trasferta). In caso di parità in classifica sarebbe la squadra biancorossa ad avere la meglio.

Bari a pari punti con lo Spezia

E’ sfumata definitivamente, invece, la possibilità di salvezza diretta per il Bari. In caso di arrivo a pari punti con lo Spezia (a 41 punti) gli scontri diretti premierebbero la squadra bianconera (1-0 in casa e 1-1 al San Nicola).

Bari a pari punti con la Ternana

Il Bari potrebbe ritrovarsi a 41 punti con la Ternana (vittoria del Bari contro il Brescia e pareggio della Ternana contro la Feralpisalò, ). Gli scontri diretti premierebbero la squadra di Giampaolo (0-0 a Terni e 3-1 al San Nicola) con i biancorossi ai playout e l’Ascoli in C in caso di pareggio o sconfitta.

Arrivo a 4 squadre a 41 punti

Addirittura 4 squadre potrebbero ritrovarsi a 41 punti (vittoria del Bari contro il Brescia, vittoria dell’Ascoli contro il Pisa, pareggio della Ternana contro la Feralpisalò e sconfitta dello Spezia contro il Venezia). In questo caso la classifica avulsa premierebbe lo Spezia.

Bari e Ascoli sarebbero ai playout e la Ternana in Serie C.

Ascoli e Bari retrocesse direttamente

Ascoli e Bari potrebbero anche ritrovarsi in Serie C dopo i prossimi 90 minuti in caso di distacco superiore ai quattro punti tra 16ª e 17ª. Le combinazioni sono: sconfitte di Bari e Ascoli, vittorie di Ternana e Spezia.