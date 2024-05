Serie C, è già corsa ai ripescaggi: le graduatorie dopo i playoff di Serie D e la variante Milan U23

CalcioWeb

La stagione è arrivata nella fase finale e sono in arrivo anche gli ultimi verdetti per definire tutti gli ‘organici’ dalla Serie A alla Serie D. Nel campionato di Serie C inizia a tenere banco la questione ripescaggi e la situazione è un po’ più chiara dopo le finali dei playoff di Serie D.

Sono state definite le vincenti dei playoff di Serie D: Vado, Desenzano, Campodarsego, Ravenna, Grosseto, L’Aquila, Romana, Nardò e Siracusa. Il regolamento non prevede il salto di categoria per le vincenti dei playoff di Serie D ma soltanto una posizione privilegiata sul fronte ripescaggi in caso di carenza di organico.

Il Siracusa è la squadra che ha maggiori possibilità di ripescaggio dopo la vittoria in finale contro la Fenice amaranto. Subito dietro il Ravenna e L’Aquila. Il Martina guida la classifica delle perdenti in finale, poi la Fenice amaranto e il Chisola.

Ripescaggi Serie C, la graduatoria delle vincenti dei playoff

Siracusa 2,38 Ravenna 2,06 L’Aquila 2 Nardò 1,91 Grosseto 1,85 Desenzano 1,81 Romana 1,79 Vado 1,71 Campodarsego 1,50

Ripescaggi Serie C, la graduatoria delle sconfitte dei playoff

Martina 1,94 Fenice amaranto 1,91 Chisola 1,89 Corticella 1,78 Varesina 1,78 Sambenedettese 1,70 Tau Altopascio 1,70 Cassino 1,70 Bassano 1,58

La situazione del Milan U23

Un posto per la prossima stagione di Serie C dovrebbe essere riservato al Milan U23, sulla scia di Juventus e Atalanta. Il club rossonero avrebbe già individuato lo stadio: si tratta del ‘Felice Chinetti’ di Solbiate Arno, casa della Solbiatese. Il Milan avrebbe raggiunto l’accordo sulla base di oltre 700mila euro come investimento per il restyling della struttura. Sul fronte allenatore circola il nome dell’ex difensore Daniele Bonera. La stella sarà Francesco Camarda, giovane bomber di 16 anni ma già nel giro della prima squadra.