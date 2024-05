Supercoppa Italiana 2024-2025: le squadre qualificate, il format e le novità

CalcioWeb

A due giornate dal termine della Serie A sono diventate ufficiali le 4 squadre che prenderanno parte alla Supercoppa Italiana 2024-2025. L’Inter, già sicura del posto in quanto Campione d’Italia, insieme ad Atalanta e Juventus, avevano già staccato il biglietto che consente la partecipazione al torneo. Il quarto nome è arrivato dalla serata di ieri, dopo il 5-1 del Milan sul Cagliari.

I rossoneri, seppur non ancora matematicamente secondi in classifica, posizione che consente di accedere alla Supercoppa Italiana 2024-2025, sono comunque qualificati. Il Milan, infatti, chiuderà la stagione al secondo o al terzo posto, ma in virtù della qualificazione della Juventus al torneo tramite la finale di Coppa Italia, anche in caso di terzo posto (con i bianconeri che arriverebbero secondi) Leao e compagni sono sicuri della qualificazione.

Le squadre qualificate alla Supercoppa Italiana

Inter: squadra vincitrice della Serie A

Milan: seconda o terza in Serie A

Atalanta: finalista Coppa Italia

Juventus: finalista Coppa Italia

Il format della Supercoppa Italiana

A partire dall’anno scorso, il format della Supercoppa Italiana è cambiato adottando alcune modifiche sulla base di quanto già succedeva per la Supercoppa Spagnola. Non si sfidano più le vincitrici di Serie A e Coppa Italia, ma anche la seconda classificata del campionato e la finalista perdente della coppa. Si parte con due semifinali e poi con la finalissima.

Cambiato anche il regolamento relativo a cartellini e squalifiche: i calciatori delle squadre partecipanti che sono sati squalificati in campionato, non salteranno la semifinale di Supercoppa Italiana 2024-2025 ma sconteranno il turno di stop in Serie A. Solo un’espulsione in semifinale impedirà di saltare la finale.

Altra novità rispetto alla passata edizione riguarda il regolamento delle partite: in caso di parità nei 90′ non ci saranno tempi supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore.

La Supercoppa Italiana 2024-2025 si giocherà nel gennaio del 2025 in Arabia Saudita, così come per le edizioni 2028 e 2029. Non sono state ancora assegnate le sedi per il 2026 e il 2027.