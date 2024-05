Thiago Motta-Juventus, Saputo frena: “faremo di tutto per trattenerlo”

CalcioWeb

“Faremo di tutto per trattenere Thiago Motta, ci incontreremo questa settimana per capire come fare a continuare questo percorso insieme“. Sono le parole espresse dal presidente del Bologna, Joey Saputo, ai microfoni di Dazn, al termine di Bologna-Juventus, gara conclusa 3-3. Thiago Motta, promesso sposo della Juventus per il dopo Allegri, è il nome del momento sul mercato allenatori, ma anche il Bologna vuole giocarsi le sue chance per trattenerlo.

“E’ stata una stagione bellissima, non avremmo mai pensato di essere in questa posizione all’inizio dell’anno – aggiunge Saputo-. Peccato per il risultato di stasera, ma a parte questo è stata un’annata fantastica. La Champions League? Non riesco ancora a pensarci, adesso viene il difficile. Non ho mai avuto paura di mettere la faccia con i nostri tifosi, per me è sempre stato importante riportare il Bologna nel grande calcio“.