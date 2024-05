Al via il valzer di allenatori, da Filippo Inzaghi a Gattuso e Grosso: la situazione squadra per squadra

CalcioWeb

La stagione di calcio è entrata nella fase decisiva e le dirigenze sono già in contatto per programmare la prossima stagione. Una situazione caldissima è quella delle panchine tra Serie A e Serie B con un vero e proprio valzer pronto a scatenarsi.

Una premessa è d’obbligo: la stagione è ancora in corso, tante squadre sono in lotta per obiettivi importanti tra competizioni europee e salvezza e le società hanno deciso di posticipare a giugno le decisioni definitive sulle panchine.

Serie A, la situazione squadra per squadra

Atalanta: è una delle situazioni più incerte delle squadre in lotta per le zone alte della classifica. Gasperini è una garanzia da anni ed è tornato nel mirino delle big del campionato di Serie A. Le voci sul Napoli sono sempre più insistenti e anche la soluzione Juventus non è completamente da escludere. Al momento è concentrato sul finale di stagione in nerazzurro e soprattutto la vittoria dell’Europa League o della Coppa Italia o la qualificazione in Champions potrebbe regalare nuovo entusiasmo per una conferma all’Atalanta.

Bologna: è la vera sorpresa del campionato di Serie A e l’allenatore Thiago Motta è il pezzo pregiato sul fronte panchine. Il Bologna ha fatto un tentativo per convincere l’ex centrocampista ma la strada si preannuncia in salita. Sul piatto c’è un’offerta importante della Juventus e non è da escludere l’inserimento di un’altra squadra (Milan?).

Cagliari: Claudio Ranieri è ad un passo dall’ennesima impresa delle sua carriera vincente. Il Cagliari è vicino alla salvezza in Serie A ed uno scatto decisivo potrebbe arrivare già contro il Lecce. Il rapporto tra Ranieri e il Cagliari potrebbe anche interrompersi al termine della stagione con un probabile salto di qualità del 72enne in una squadra più ambiziosa o in un altro ruolo.

Empoli: l’arrivo in panchina di Davide Nicola ha permesso alla squadra di cambiare passo e le probabilità di conferma anche per la prossima stagione sono molto alte. Ovviamente prima dovrà conquistare la matematica salvezza.

Fiorentina: è finita l’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Nel complesso il rendimento dell’allenatore è stato molto positivo e la stagione è ancora in grado di regalare la soddisfazione della Conference League. E’ un nome caldo soprattutto per il Napoli, senza dimenticare la pista Bologna.

Frosinone: Eusebio Di Francesco si è rilanciato a Frosinone e potrebbe guidare la squadra nella prossima stagione anche in caso di retrocessione. Al momento la dirigenza non valuta altre piste.

Genoa: il club è in contatto con Alberto Gilardino per il rinnovo. Le probabilità di conferma sono molto alte. Il giovane allenatore si è già imposto ad alti livelli e la prossima stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione.

Hellas Verona: Marco Baroni ha fatto un lavoro eccezionale in situazioni difficili societarie e con una squadra stravolta a gennaio. La conferma anche per la prossima stagione è quasi certa.

Inter: sarà ancora Simone Inzaghi l’allenatore per la prossima stagione. Il percorso dell’ex Lazio è stato eccezionale e il ciclo vincente sulla panchina nerazzurra è appena iniziato.

Juventus: si va verso il divorzio con Massimiliano Allegri ma la fiammella di una possibile conferma è ancora accesa. Il preferito dei bianconeri è Thiago Motta, un’altra soluzione da tenere in considerazione è quella di Antonio Conte.

Lazio: sarà Igor Tudor l’allenatore della prossima stagione. Il progetto con l’ex Verona è appena iniziato e il rendimento della squadra nelle ultime partite è stato comunque positivo.

Lecce: pochi dubbi sulla conferma di Luca Gotti dopo l’ottimo rendimento delle ultime partite e una salvezza solo da ufficializzare.

Milan: è finita l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. L’ex Fiorentina è stato considerato uno dei principali responsabili della stagione e anche i tifosi hanno messo il tecnico spalle al muro. La pista Lopetegui si è raffreddata. Occhio ovviamente a Conte ma la pista più calda porta a Roberto De Zerbi.

Monza: Palladino è destinato al salto di qualità dopo la stagione della conferma. E’ un nome caldo per la panchina della Fiorentina come sostituto di Italiano. Al suo posto potrebbe arrivare Gennaro Gattuso, destinato al ritorno in Italia dopo le ultime esperienze all’estero.

Napoli: le possibilità di conferma per Calzona sono praticamente nulle. Il presidente Aurelio De Laurentiis valuta tre nomi. Il preferito è Antonio Conte, poi Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. Più difficile Gasperini.

Roma: il club giallorosso ha già annunciato il rinnovo con Daniele De Rossi, protagonista di un ottimo percorso sulla panchina giallorossa dopo l’esonero di Mourinho.

Salernitana: la situazione è in alto mare dopo la retrocessione matematica e anche la cessione del club sembra in una fase avanzata. Non è da escludere un ritorno di Filippo Inzaghi. Il tecnico è legato alla piazza e si è trovato molto bene alla guida dei granata.

Sassuolo: è con un piede e mezzo in Serie B e la conferma di Ballardini è da escludere. Una soluzione calda per la ripartenza è quella di Fabio Grosso, circola il nome anche di Vincenzo Vivarini.

Torino: è destinato ad interrompersi il rapporto con Ivan Juric. Il tecnico ha fallito il salto di qualità e l’addio sembra inevitabile. Circolano tanti nomi, da Sarri a Vanoli da Dionisi a Gattuso.

Udinese: Fabio Cannavaro si è presentato bene (1-1 contro il forte Bologna) e potrebbe guidare la squadra bianconera anche in caso di retrocessione in Serie B.

Il punto sulla Serie B

La stagione è ancora apertissima, tante squadre sono in corsa per obiettivi importanti tra playoff e playout e un bilancio definitivo sembra affrettato. Certo della conferma Fabio Pecchia dopo la promozione al Parma. Sulla stessa scia anche il Como.

La conferma di Vanoli al Venezia è legata alla promozione, Stroppa non è in discussione alla Cremonese. Il Palermo ha preso Mignani ma l’impatto non è stato positivo e non sono da escludere valutazioni. Pirlo si è riscattato dopo l’inizio difficile alla Sampdoria e il nuovo progetto è appena iniziato.

Viali è stato protagonista di un ottimo rendimento a Cosenza, dubbi sulla conferma di Aquilani al Pisa.

La situazione di Filippo Inzaghi

SuperPippo è in cima alla lista dei desideri del Catania. Il club siciliano è in corsa per la promozione in Serie B ma l’impresa non si preannuncia delle più facili dopo una stagione molto altalenante e addirittura il rischio retrocessione. La categoria potrebbe rappresentare un ostacolo. Occhio alle piste Salernitana e Bari o piazze del Nord con ambizioni almeno da playoff in Serie B.