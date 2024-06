ATP Halle, Sinner ancora in 3 set: eliminato Marozsan

CalcioWeb

Dopo la vittoria all’esordio su Griekspoor in 3 set, ne servono altri 3 a Jannik Sinner per avere la meglio su Fabian Marozsan, ungherese classe 1999, numero 45 al mondo. Sinner, che evidentemente deve ancora prendere la piena confidenza con la superficie erbosa, ha archiviato la pratica in 2 ore e 17 minuti di gioco accedendo ai quarti di finale.

Sinner ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4 ma ha perso il secondo al tie-break per 4-7. Decisivo il terzo set vinto dal tennista italiano per 6-3. Ai quarti di finale Sinner affronterà il vincitore di Zhang-Eubanks.