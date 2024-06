ATP Halle, Sinner liquida Zhang: prima finale da numero 1 al mondo!

CalcioWeb

Avrà avuto anche un po’ di difficoltà, all’inizio, nell’approccio alla stagione su erba, ma Jannik Sinner non conosce ostacoli. L’ATP di Halle, prima superficie erbivora della stagione, ha rappresentato l’occasione perfetta per raggiungere la prima finale da numero 1 al mondo. E Sinner l’ha colta al volo.

Il tennista di Sesto Pusteria si è imposto sul cinese Zhang in due set conclusi con il punteggio di 6-4 / 7-6 (7-3). In finale Sinner incontrerà Hubert Hurkacz che ha eliminato Alexander Zverev in due set.