Calciomercato, asta per Retegui: testa a testa in Serie A con una squadra in pole

Mateo Retegui è concentrato sull’esperienza a Euro 2024 con la maglia dell’Italia ma il suo nome continua a circolare senza sosta sul fronte calciomercato. L’ultima stagione con la maglia del Genoa è stata nel complesso positiva e la valutazione del bomber ex Tigre è aumentata.

Per gli esperti di Planetwin365 è probabile la cessione, entro il 30 agosto, data a 2 volte la posta, con in quota un duello Roma-Napoli per l’acquisto.

Su Sisal comanda il club giallorosso, alle prese con un restyling totale nel ruolo di centravanti, in pole a 5, davanti agli uomini di Conte, visti a 6, che pensa proprio a Retegui per la probabile sostituzione di Osimhen, sempre più vicino alla cessione.