Calciomercato, Belotti cambia maglia in Serie A: la destinazione è ‘affascinante’

Le ultime stagioni del ‘Gallo’ Belotti nel campionato di Serie A sono state molto altalenanti con particolare riferimento all’ultimo campionato con la maglia della Fiorentina. Le qualità dell’ex Torino e Palermo non sono in discussione e presto potrebbe rilanciarsi definitivamente in un piazza ambiziosa. L’attaccante è vicinissimo al Como.

Stiamo parlando di un calciatore forte fisicamente, bravo nella ‘protezione’ della palla e nel gioco aereo. Nelle ultime stagioni ha un po’ smarrito la via della rete e soprattutto le esperienze con le maglie della Roma e della Fiorentina hanno fatto registrare una leggera involuzione.

La trattative con il Como

Secondo le ultime notizie di calciomercato nella giornata di martedì è stato raggiunto l’accordo tra Como e Roma per il Gallo Belotti sulla base di 5 milioni di euro bonus compresi. Ora manca l’ultimo “ok” dell’attaccante.

Il Como è una squadra neopromossa ma con ambizioni importanti in Serie A. La proprietà, infatti, è la più ricca in Italia e non ha certo intenzione di badare a spese. La sessione estiva si preannuncia scoppiettante considerando la necessità del Como di inserire in squadra calciatori di categoria.