Calciomercato Bologna, arrivo a parametro zero: beffato il Milan

Operazioni in entrata e in uscita. Si preannuncia un’estate caldissima in casa Bologna sul calciomercato con riferimento principale alle cessioni. L’attaccante Zirkzee è con la valigia in mano e anche Riccardo Calafiori sembra destinato alla cessione dopo il rendimento di altissimo livello a Euro 2024.

Il club rossoblù ha piazzato un colpo importante in entrata: è fatta per l’arrivo a parametro zero di Juan Miranda, ex Betis. Il terzino spagnolo è in scadenza di contratto con il club spagnolo ed è ora pronto a firmare il nuovo contratto con il club italiano. Il 24enne è già arrivato nella sede del Bologna per definire i dettagli e sostenere le visite mediche. Il club rossoblù ha superato la concorrenza del Milan, da tempo in contatto con il calciatore per l’arrivo a zero.

Chi è Juan Miranda

Juan Miranda è un calciatore spagnolo classe 2000. Si tratta di un terzino sinistro con potenzialità in fase offensiva. Bravo nel colpo di testa sia in fase difensiva che offensiva, può essere impiegato anche come centrale in una difesa a 4 e come terzo a sinistra in una difesa a 3.

Dopo la prima esperienza nelle giovanili del Barcellona, il calciatore spagnolo si è imposto per la prima volta in prestito allo Schalke 04. La definitiva consacrazione è arrivata proprio al Betis. Adesso l’arrivo in Serie A, al Bologna.