Calciomercato Fiorentina, le richieste di Palladino: serve un mediano, poi rivoluzione in attacco

A Firenze è iniziata l’era di Raffaele Palladino. Il tecnico ha lasciato il Monza dopo due ottime stagioni in Serie A ed è pronto a fare il salto di qualità sulla panchina della Fiorentina confrontandosi con il doppio impegno Serie A e Conference League, con un’occhio anche alla Coppa Italia nella quale la Fiorentina vuole restare protagonista. Per riuscirci, il calciomercato della Fiorentina dovrà essere improntato a rinforzare la rosa con tanti nodi da sciogliere tanto in entrata quanto in uscita.

Fiorentina su Brescianini: è il nome caldo per il centrocampo

Centrocampo in ristrutturazione in casa Fiorentina. Arthur è rientrato alla Juventus dopo il prestito. Duncan è in scadenza. Le situazioni di Castrovilli e Bonaventura dovranno essere valutate attentamente da Palladino: il primo sembra allontanarsi, sul secondo i dubbi sono più di natura anagrafica che tecnica. Amrabat sembra ormai fuori dal progetto: resterà al Manchester United o verrà ceduto.

Il nome caldo del calciomercato della Fiorentina per il centrocampo è quello di Marco Brescianini, centrocampista appena retrocesso con il Frosinone ma autore di una buona stagione. La richiesta dei ciociari è di 12 milioni più 3 di bonus per un totale di 15, un po’ troppo alta per i viola che offrono 8. Il Frosinone vorrebbe strappare una cifra che sia più alta possibile poichè il 50% della rivendita del calciatore è destinato al Milan. C’è margine per chiudere a 10-12. Occhio alla concorrenza del Napoli.

Fiorentina su Arnautovic e Carboni: sarà rivoluzione in attacco?

In attacco potrebbe avvenire una mini rivoluzione. La coppia Beltran-Nzola non ha convinto fino in fondo, il secondo potrebbe anche partire ma toccherà a Palladino dare l’ok. Belotti ai saluti, esperienza sottotono a Firenze. Occhio anche alla situazione di Nico Gonzalez che ha richieste importanti dall’estero e davanti a un’offerta di 30-40 milioni potrebbe partire. Anche le posizioni di Kouamè e Ikonè sono in bilico.

Dal calciomercato la Fiorentina cerca una punta e un esterno e potrebbe pescare entrambi i profili in casa Inter. Arnautovic, chiuso dall’arrivo di Taremi, cerca spazio e minutaggio: l’austriaco potrebbe essere la punta di back-up ideale per dare profondità e qualità al reparto che necessita comunque di un titolare: attenzione Krstovic del Lecce, una scommessa che a Firenze potrebbe esplodere definitivamente.

Sull’esterno, sempre in casa Inter, il talentino Valentin Carboni piaceva già a gennaio ma i nerazzurri fecero muro. Palladino, suo allenatore al Monza, lo apprezza particolarmente: servono almeno 30 milioni che, viste le ristrettezze economiche dell’Inter, questa volta potrebbero portare alla stretta di mano.