Calciomercato Juventus, gelo con Rabiot: bloccato il sostituto (con contropartita)

CalcioWeb

La Juventus è scatenata sul fronte calciomercato e le prospettive per la prossima stagione sono sempre più interessanti dopo l’arrivo in panchina di Thiago Motta. In attesa di definire le strategie per difesa e attacco, la dirigenza bianconera è attivissima sul fronte trattative.

Il dirigente Giuntoli ha definito la trattativa con l’Aston Villa per il maxi-scambio: Douglas Luiz in bianconero, Barrenechea e Iling agli inglesi più un conguaglio di circa 25 milioni di euro.

Le altre mosse a centrocampo

Una situazione spinosa è quella legata al futuro di Adrien Rabiot, centrocampista attualmente in Germania per Euro 2024. Le parti sono in contatto per il rinnovo del contratto ma la situazione è di tensione. I bianconeri sono infastiditi dall’atteggiamento del francese e hanno fissato un ultimatum per il rinnovo: il 30 giugno. Il pessimismo aumenta giorno dopo giorno.

La Juventus ha già individuato il sostituto: si tratta di Khéphren Thuram, calciatore francese del Nizza, classe 2001. E’ il fratello di Marcus, attaccante dell’Inter. Si tratta di un centrocampista dotato di notevole forza fisica, dinamico e bravo tecnicamente. E’ un calciatore completo per la capacità in fase di impostazione e nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia della seconda squadra del Monaco.

La richiesta del Nizza è di 20 milioni di euro ma nella trattativa potrebbe rientrare una contropartita: l’attaccante Milik, considerato ‘sacrificabile’ dall’allenatore Thiago Motta. Poi l’assalto all’atalantino Koopmeiners.