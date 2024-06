Calciomercato Juventus, c’è l’ok di Greenwood: la contropartita al Manchester United

CalcioWeb

L’annuncio di Thiago Motta come nuovo allenatore non è ancora arrivato, ma Cristiano Giuntoli si sta muovendo con largo anticipo per porre le basi del calciomercato estivo della Juventus. Il ds bianconero lavora a un 4-2-3-1 / 4-3-3, moduli di riferimento dell’ormai ex tecnico del Bologna. I bianconeri dovranno intervenire soprattutto sugli esterni per migliorare la qualità delle pedine presenti in rosa. Il primo nome? Quello di Mason Greenwood.

Juventus su Greenwood: la trattativa con il Manchester United

La parola d’ordine del calciomercato della Juventus è ‘talento’. E Mason Grenwood è un talento assoluto che ha bisogno di lasciarsi alle spalle i fatti di cronaca del passato (accuse di violenza su una giovane ragazza, poi decadute, ndr) e concentrarsi solo sul calcio. La stagione passata al Getafe è stata ottima, 10 gol e 6 assist sembrano i numeri di una rinascita. La Juventus si è mossa in anticipo per battere la concorrenza di Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Giuntoli ha già incassato il sì del calciatore, adesso serve anche quello del Manchester United. Gli inglesi sparano alto, almeno 35 milioni, troppi per la Juventus che ne ha incassati 7 da Kaio Jorge ma a breve dovrà pagare Di Gregorio al Monza. Il contratto in scadenza 2025 può favorire le richieste a ribasso dei bianconeri che, al netto di qualche cessione per fare cassa (Kostic, Miretti, Soulè) può mettere sul piatto la contropartita Iling Jr. gradita agli inglesi.

Occhio, infine, alla situazione Chiesa, altro nodo importante nel calciomercato della Juventus: senza rinnovo, anche l’esterno della Nazionale potrebbe diventare pedina di scambio o possibile fonte di un tesoretto importante da investire sul mercato.