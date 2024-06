Calciomercato, l’agente FIFA Lacerenza presenta a CalcioWeb 4 occasioni: Descamps, Corredor, Bopesu e Benedetti

CalcioWeb

I campionati nazionali e le competizioni europee sono andate in archivio e il calciomercato è destinato a decollare definitivamente. Le big del campionato di Serie A sono pronte a scatenarsi, le medie e le piccole non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e anche dalla Serie B potrebbero concretizzarsi trattative interessanti.

Il calcio italiano continua a fare i conti con difficoltà economiche e ‘follie’ sul fronte calciomercato sono da escludere. Altri profili, invece, rappresentano vere e proprie occasioni sotto l’aspetto economico e ovviamente tecnico. L’agente FIFA Ruggero Lacerenza presenta ai microfoni di CalcioWeb quattro calciatori interessanti.

Remy Descamps

Remy Descamps è un calciatore francese, di ruolo portiere. Si tratta di un estremo difensore completo e con un passato principalmente in Francia. Classe 1996, nel corso della carriera ha indossato le maglie della seconda squadra del Psg, poi Tours, Clermont Foot, Charleroi e infine Nantes.

“Remy è in scadenza il 30 giugno 2024 e ovviamente ha tanti estimatori sia in Francia che in altre nazioni. La nostra priorità è giocare in un club competitivo e con obiettivi importanti. Abbiamo già alcune richieste e sondaggi da parte di club neopromossi in Ligue 1 e qualcosa in Belgio”, sono le parole di Lacerenza ai nostri microfoni.

Killian Corredor

Killian Corredor è un attaccante francese classe 2000. Si tratta di un classico centravanti e con una buona capacità realizzativa. Dopo l’esperienza alle giovanili del Tolosa, gioca in prima squadra e si dimostra un calciatore interessante. Passa al Rodez e si conferma un ottimo attaccante.

“Killian ha concluso una stagione brillante, sia dal punto di vista personale con realizzazioni in doppia cifra e sia per il suo club che ha conquistato un ottimo quarto posto in Ligue 2. Al momento il ragazzo ha altri due anni di contratto, ma sicuramente arriveranno offerte per lui. Mi aspetto qualcosa anche dall’Italia. L’obiettivo è quello di imporsi in maniera ancora più forte in Europa”.

Joel Bopesu

Joel Bopesu è calciatore congolese classe 1995 di ruolo difensore. E’ un terzino sinistro, bravo in entrambe le fasi del gioco. Le esperienze in carriera sono state Arles-Avignon, Épinal, Calai, Skopje, Rabotnički, Riga FC, L’viv e Canet Roussillon. Dal 2021 gioca da protagonista allo Zalgiris.

“Joel ha raggiunto la maturità calcistica e a mio avviso può giocarsi le sue carte anche in campionati di primo e secondo livello. Il suo contratto scade a fine anno, ma in estate vedremo meglio la situazione. Dalla sua parte c’è anche la doppia nazionalità, franco-congolese”, continua l’agente FIFA.

Gaston Benedetti

L’ultimo profilo interessante è Gaston Benedetti. E’ un calciatore argentino classe 2001, difensore dell’Estudiantes. Si tratta principalmente di un terzino sinistro con capacità di giocare anche in posizione leggermente avanzata.

“Gaston Benedetti è un prospetto molto interessante, classe 2001 ma ha già una buona esperienza e soprattutto doti da ottimo calciatore. Terzino sinistro, piede mancino, stiamo parlando di un profilo veramente importante. Abbiamo avuto interessi per lui in Spagna e in Italia, ma anche da altri campionati come Portogallo e Germania”, conclude Lacerenza ai nostri microfoni.