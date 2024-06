Calciomercato Lazio, accordo per la cessione di Luis Alberto: cifre, stipendio e sostituto

CalcioWeb

Lo aveva annunciato già a campionato in corso e quando un calciatore dice apertamente di voler cambiare aria mettersi di traverso, solitamente, non porta a nulla di buono. Visti i problemi con Kamada e Tudor, in casa Lazio hanno pensato bene di evitare altre grane e concedere la cessione a Luis Alberto, sempre più vicino al Qatar. Una scelta che influenzerà, com’è ovvio che sia, il calciomercato della Lazio.

Cessione Luis Alberto: le cifre dell’accordo con l’Al-Duhail

Secondo quanto riportato da “Relevo”, la Lazio e l’Al-Duhail avrebbero trovato l’accordo per la cessione di Luis Alberto. Il club qatariota è pronto a versare 11 milioni di euro di parte fissa e 1 milione di bonus nelle casse dei biancocelesti. Il 25% della cessione, come da accordi, andrà al Liverpool. Luis Alberto guadagnerà 8 milioni di euro netti a stagione firmando un contratto triennale fino al 2027 con opzione per il 2028.

Mercato Lazio, il sostituto di Luis Alberto: i nomi in lista

Rimpiazzare Luis Alberto diventa la prima voce sulla lista delle ‘cose da fare’ nel calciomercato estivo della Lazio. Tanti i nomi accostati in questi giorni ai biancocelesti a cominciare da quello di Fisayo Dele-Bashiru, trequartista dell’Hatayspor. Intrigante il profilo di Calving Stengs del Feyenoord.

Eduard Spertsyan del Krasnodar, russo naturalizzato armeno, 11 gol e 7 assist nell’utlima stagione, ricorda più Milinkovic-Savic che Luis Alberto ma visto che il vuoto lasciato dalla cessione del ‘Sergente’ non è stato colmato, di certo i tifosi non lo rifiuterebbero. Attenzione però alle indicazioni di Baroni, tecnico che prenderà il posto di Tudor: la Lazio potrebbe sfidare Roma e Napoli nella corsa a Suslov, stellina del Verona e pupillo dell’ormai ex tecnico degli scaligeri.