Calciomercato Napoli, lo strano caso Osimhen: già ‘venduto’ senza offerte

In attesa della firma di Antonio Conte, della quale manca solo l’annuncio ufficiale poichè le parti sono già d’accordo su tutti i dettagli, la dirigenza studia le mosse del calciomercato estivo del Napoli. Conte è un allenatore esigente e vuole una squadra disegnate sul proprio credo tattico.

Da non sottovalutare, inoltre, la partenza di calciatori chiave come Zielinski, perso a zero in favore dell’Inter e Osimhen che già da diversi mesi ha annunciato il suo addio. A tal proposito, la situazione del bomber nigeriano è davvero singolare.

Napoli, 0 offerte per Osimhen?

Durante la Coppa d’Africa di inizio 2024, Osimhen aveva dichiarato di sapere già quale sarebbe stata la sua prossima squadra. Un chiaro indizio sull’addio al Napoli che i tifosi non presero, comprensibilmente, bene.

Attualmente però, di offerte non ne sono arrivate, dettaglio che mette temporaneamente in stand by il calciomercato del Napoli. Il Chelsea, destinazione preferita di ‘Osi’ per via dell’idolo d’infanzia Didier Drogba, sembra orientata verso un altro tipo di attaccante dopo aver scelto Maresca come allenatore. In Premier League ci sarebbe l’Arsenal come alternativa ma per ora tutto tace.

Il PSG sta pianificando con attenzione il dopo Mbappè ma dal Napoli sarebbe più interessato a Kvaratskhelia visto che davanti Kolo Muanì e Goncalo Ramos si giocano già l’unico posto della prima punta. L’Arabia Saudita rischia di essere l’ultima spiaggia. In ogni caso, il Napoli vuole incassare una cifra quanto più vicina possibile ai 120 milioni della clausola rescissoria da poter reinvestire nel calciomercato.

Oismhen via dal Napoli: le alternative in attacco per Conte

Osimhen partirà comunque. Post Europei, quando le trattative entreranno nel vivo, qualcuno si farà vivo per il calciatore che, con 10 milioni di stipendio a stagione, sicuramente non potrà restare a Napoli. Dunque, caccia al sostituto. Antonio Conte vuole un attaccante fisico, in grado di difendere palla e scambiare con i compagni di reparto più tecnici e agili come Kvaratskhelia (se dovesse restare), Raspadori e Politano.

Il nome caldo è quello di Romelu Lukaku, vecchio pallino di Conte, che ritornerà al Chelsea e che i ‘Blues’ vorrebbero piazzare definitivamente dopo anni di prestiti. La sorpresa Dovbyk del Girona, autentico dominatore della Liga spagnola, è un altro dei nomi caldi. Piace Boniface del Bayer Leverkusen ma difficilmente lascerà i Campioni di Germania mentre Sesko è ambitissimo e il suo cartellino oscilla intorno ai 60-70 milioni di euro.