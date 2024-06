Calciomercato Napoli, blitz di De Laurentiis per Kvaratskhelia: l’esito dell’incontro

CalcioWeb

Novità importante in casa Napoli in vista dell’inizio della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis programma il futuro a lungo termine con Antonio Conte e le parti sono in continuo contatto sul fronte calciomercato.

Il numero uno azzurro ha effettuato oggi un blitz in Germania, dove la Georgia sta giocando gli Europei, per un primo incontro con Kvitcha Kvaratskhelia, attaccante protagonista con la maglia della Georgia.

L’esito dell’incontro

De Laurentiis è andato a Dusseldorf, conferma l’Ansa, insieme al ds Manna e all’ad del club Chiavelli: il primo colloquio ha avuto esito positivo e la conferma è più vicina.

L’idea del club azzurro è di aumentare notevolmente il suo ingaggio attuale di 1,7 milioni a stagione e fissare probabilmente anche una clausola di rescissione, molto alta. Il prossimo passo sarà convincere Di Lorenzo a rimanere in maglia azzurra.