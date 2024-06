Calciomercato Napoli, rivoluzione in difesa: il colpo è doppio

CalcioWeb

Antonio Conte si è presentato con il botto e la dirigenza del Napoli non ha intenzione di farsi trovare impreparata. Dopo l’ultima stagione deludente, il presidente Aurelio De Laurentiis lavora per alzare l’asticella e tornare a lottare per le zone altissime. Confermata l’incedibilità dei big (solo Osimhen è con la valigia in mano), il Napoli è pronto a scatenarsi sul calciomercato in entrata.

Per la difesa due profili sono vicini agli azzurri: per gli esperti di Snai si gioca a 1,50 Mario Hermoso, centrale spagnolo in uscita dall’Atletico Madrid, seguito da Alessandro Buongiorno fissato a 1,65 su Sisal. Per la fascia destra invece è corsa a due tra un altro giocatore del Torino, Raul Bellanova, dato a 2,75 e Vanderson, laterale brasiliano del Monaco proposto a 3,50.

Le altre trattative

Vista l’uscita di Zielinski, il Napoli cerca rinforzi anche a centrocampo: il sogno è Teun Koopmeiners, però più lontano in quota a 7,50, preceduto dal talento slovacco del Verona Tomas Suslov, a 4 e dal mediano del Manchester United, Sofyan Amrabat, visto a 5 volte la posta.