Calciomercato Pisa, colpo da Serie A in arrivo: è un pupillo di Pippo Inzaghi!

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, il calciomercato del Pisa inizia a prendere forma. La formazione toscana ha grandi ambizioni per il prossimo campionato di Serie B, l’arrivo di ‘Superpippo’ in panchina è una garanzia in quanto a obiettivi di alta classifica. Adesso la società dovrà consegnargli una squadra all’altezza. Il nome caldo nelle ultime ore è uno dei suoi pupilli, Nicolas Viola.

Nicolas Viola al Pisa: i dettagli dell’operazione

Il calciomercato del Pisa potrebbe iniziare col botto. Nicolas Viola è un calciatore esperto che ha già dimostrato di poter stare anche in Serie A. Un ritorno in Serie B sarebbe un lusso per la categoria e diventerebbe realtà solo grazie all’intervento di Inzaghi che lo ha allenato al Benevento nella stagione della promozione in Serie A (2019-2020) e nel primo anno in massima serie (2020-2021).

Il prossimo 30 giugno l’accordo che lega Nicolas Viola si concluderà al termine di una stagione conclusa con 5 gol utilissimi per la salvezza dei sardi. Arriverebbe, dunque, a parametro zero.