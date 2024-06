Napoli, è iniziata l’era Conte! “Impegno totale”: cifre e dettagli del contratto

CalcioWeb

A Napoli è iniziata ufficialmente l’era di Antonio Conte. L’entusiasmo è già alle stelle. Oggi la firma nella sede della Filmauro con tanto di foto social postata da Aurelio De Laurentiis che ha messo l’accordo nero su bianco. Grande fermento nella piazza partenopea che aveva bisogno di un tecnico carismatico come Conte dopo un anno piuttosto complicato.

Il contratto di Antonio Conte

Aurelio De Laurentiis si era dato 10 giorni di tempo per formalizzare l’arrivo di Antonio Conte in qualità di nuovo allenatore del Napoli. Come spesso accade in questi casi, le questioni legate ai diritti d’immagine sono delicate e molto importanti per il presidente azzurro. L’intesa economica con Conte c’era già da tempo: l’ex tecnico di Juventus e Inter ha firmato un triennale fino al 2027, dovrebbero essere confermare le cifre già circolate di 6 milioni a stagione più eventuali bonus.

Le parole di Aurelio De Laurentiis

“Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli“, ha dichiarato il Presidente Aurelio De Laurentiis al sito ufficiale del club.

Le parole di Antonio Conte

“Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale“, ha dichiarato Antonio Conte al sito ufficiale dl club.