Cosenza-Viali, è finita: la lettera di addio e la nuova destinazione

E’ finito il matrimonio tra William Viali e il Cosenza, a distanza di pochi mesi dal suo ritorno in Calabria. Con ogni probabilità la prossima destinazione sarà sempre in Serie B, alla Reggiana. Attraverso tifocosenza.it, il tecnico ha svelato i dettagli sulla decisione.

“Ho sbagliato una volta e mi sono preso tutte le mie responsabilità e, forse, anche quelle di altri. Sono tornato, rischiando, in una situazione non semplice pur di riconquistare la fiducia di tutti. Siamo riusciti, grazie a un’alchimia speciale, a ricreare quel grande entusiasmo che ci ha portati a un passo dai playoff.

Nella mia testa quell’alchimia fatta di persone che si esaltano tra di loro doveva essere la base per la programmazione di una grande stagione. Purtroppo negli ultimi 20 giorni, nonostante stessimo preparando il ritiro precampionato, amichevoli comprese, convinti di continuare un progetto tecnico in cui si credeva molto, si è deciso di cambiarlo. Quindi, per essere precisi, questa volta non ho scelto, ma mi sono dovuto adeguare a scelte altrui.

Potrei mettermi a spiegare tanti altri passaggi che mi hanno portato, mio malgrado, a questa scelta, ma non è l’intento di questo messaggio. Ci tenevo solo a salutare tutti con un po’ più di chiarezza. Grazie Cosenza”.