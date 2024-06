Croazia-Italia, i due ‘eroi’ Calafiori e Zaccagni: “emozione indescrivibile”

CalcioWeb

Zaccagni e Calafiori sono i nuovi eroi dell’Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno staccato il pass per gli ottavi di finale dopo il pareggio contro la Croazia: a tempo quasi scaduto grande azione del difensore del Bologna e gol ‘alla Del Piero’ dell’attaccante.

“E’ un’emozione indescrivibile, una serata che non dimenticherò mai”. Così Mattia Zaccagni, autore del gol del pareggio al 98′ contro la Croazia, che qualifica gli azzurri agli ottavi di finale degli Europei, dopo essere subentrato dalla panchina. “Si soffre sempre, sia in panchina che in campo -aggiunge l’attaccante della Lazio al microfono di Rai Sport-. Siamo stati bravi a restare in partita, abbiamo fatto un grande secondo tempo e ci meritiamo questo pareggio. Penso che il mister sia stato bravo a creare questo gruppo, ha preso tutto quello che gli serviva e noi cercheremo di ripagarlo in campo”.

Le parole di Calafiori

“La soddisfazione è enorme, sono contento della qualificazione al turno successivo. La squalifica agli ottavi? Farò il tifo per i miei compagni. Non abbiamo fatto male, in alcuni tratti abbiamo giocato bene. Abbiamo un obiettivo in testa e non possiamo accontentarci di aver passato il turno”. Così a Rai Sport Riccardo Calafiori, autore dell’assist decisivo per Zaccagni che ha qualificato l’Italia agli ottavi di finale di Euro 2024.