Panchine Serie A, Empoli o Cagliari? Arriva la decisione di Davide Nicola

Il Cagliari ha individuato il sostituto di Claudio Ranieri: si tratta di Davide Nicola, protagonista di una salvezza miracolosa sulla panchina dell’Empoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico ex Salernitana ha scelto il club sardo.

I rossoblù sono adesso in contatto per trovare l’intesa con il club toscano. L’Empoli è rimasto spiazzato dalla decisione dell’allenatore. L’ultimo incontro, infatti, non ha dato i frutti sperati e le divergenze principali sono state sotto l’aspetto tecnico.

Dopo alcune ore di riflessione, Davide Nicola ha scelto la panchina del Cagliari. Le due società sono in contatto per trovare l’intesa e liberare l’allenatore dal contratto con l’Empoli.