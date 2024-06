Croazia-Italia, azzurri agli ottavi se: tutte le combinazioni e la paura biscotto

CalcioWeb

Croazia-Italia, vietato sbagliare. Ultima gara del Girone B di Euro 2024 con gli azzurri che, non potendo più arrivare al primo posto, dovranno assicurarsi la qualificazione nella sfida finale contro Modric e compagni provando a passare, se possibile, anche come seconda classificata: sarebbe di vitale importanza per lo scenario che potrebbe prefigurarsi dagli ottavi in poi. Le possibilità che l’Italia arrivi agli ottavi di Euro 2024 sono molto alte.

Come si dice in questi casi, gli azzurri sono padroni del proprio destino. E in situazioni come queste, generalmente, è un bene. L’Italia ha due risultati su tre per arrivare seconda ma potrebbe passare anche in caso di sconfitta. Vediamo nel dettaglio tutte le combinazioni.

Italia agli ottavi di Euro 2024: tutte le combinazioni

La prima chance per vedere l’Italia agli ottavi di Euro 2024 è, ovviamente, quella che contempla una vittoria degli azzurri. Donnarumma e compagni salirebbero a quota 6 punti alle spalle della Spagna, in ogni caso, anche se la ‘Roja’ dovesse perdere contro l’Albania.

Secondo posto e passaggio agli ottavi che sarebbe assicurato anche in caso di pareggio. Se, in questo caso, l’Albania dovesse fare l’impresa contro la Spagna e raggiungere l’Italia a quota 4, lo scontro diretto permetterebbe comunque agli azzurri di chiudere il girone come seconda squadra classificata.

E in caso di sconfitta? Si apre un bivio. L’Italia si potrebbe qualificare agli ottavi di Euro 2024 anche perdendo, ammesso che l’Albania non vinca: in questo caso, gli azzurri potrebbero rientrare fra le migliori terze (se ne qualificano 4 su 6) ma servirà attendere il risultato degli altri gironi e magari perdere con uno scarto minimo andando a -1 di differenza reti: già in questo caso, l’Ungheria sarebbe dietro gli azzurri, basterebbe tenerne dietro ancora un’altra.

L’unica combinazione che porterebbe, già questa sera, all’eliminazione diretta dell’Italia è quella che contempla un ko degli azzurri e una contemporanea vittoria dell’Albania sulla Spagna che farebbe gridare al più classico dei ‘biscotti’. Eventualità che, a dirla tutta, appare alquanto improbabile: la Spagna avrebbe tutto l’interesse a mandare avanti l’Italia (che ritroverebbe solo in finale) nella parte bassa del tabellone per complicare l’eventuale cammino di Francia e Inghilterra.