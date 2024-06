Euro 2024, infortunio Mbappè, Francia in ansia: i tempi di recupero 

CalcioWeb

Esordio decisamente sottotono quello della Francia a Euro 2024. La nazionale transalpina ha fatto molta fatica contro l’Austria, piegata solo da un autogol, e nel finale ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Mbappè. Uno scontro di gioco durissimo, seppur fortuito, faccia contro spalla con il roccioso Danso. Il risultato? Naso fratturato. Niente di complicatissimo, ma visti i tempi ristretti del torneo saltare anche solo qualche settimana potrebbe fare la differenza.

Euro 2024, quante gare salterà Mbappè?

Il problema in casa Francia è proprio questo. L’infortunio di Mbappè priverà i ‘Bleu’ della loro stella più importante in un girone in cui Olanda e Polonia sono due ossi duri. Viste le difficoltà avute contro l’Austria, non è detto che la Francia riesca a passare come prima del girone senza l’ormai ex attaccante del PSG.

I tempi di recupero non promettono nulla di buono. Out sicuramente contro l’Olanda e la Polonia. “Le Figaro” parla di 15 giorni di recupero, Mbappè sarebbe assente fino agli ottavi in questo caso. La radio Rtl ipotizza fino ai quarti del 5 e 6 luglio. Lo rivedremo in campo con la maschera… ammesso che la Francia riesca ad andare avanti.