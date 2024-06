Euro 2024, la stima Ifo: +0,1 punti di Pil nel secondo trimestre

CalcioWeb

Germania e Scozia sono pronte a scendere in campo nel primo match di Euro2024. La competizione in Germania potrebbe portare un contributo di un miliardo di euro legato al maggiore afflusso di turisti stranieri, un dato pari a circa lo 0,1% al Pil tedesco nel secondo trimestre.

E’ quanto stimato dall’istituto di ricerca economica Ifo che però spiega come “l’effetto sarà solo di breve durata” con un risultato a fine anno sostanzialmente nullo.

“All’inizio dei Mondiali del 2006 in Germania gli arrivi ed i pernottamenti degli ospiti stranieri sono aumentati rispettivamente del 25%”, ricorda l’istituto osservando che prendendo “questo come base per Euro 2024, possiamo aspettarci più di 600.000 turisti stranieri in più e 1,5 milioni di pernottamenti aggiuntivi durante il Campionato”.